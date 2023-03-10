أكد قائد قوات "أحمد" الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن دبابات "ليوبارد" لم تظهر على الجبهة بعد، ورجح استخدام قوات كييف لها في محاولة لفك حصار الجيش الروسي عنها في أرتيوموفسك (باخموت).

وأضاف علاء الدينوف في مقابلة على قناة "روسيا-1": "من سوء الحظ العاثر، ما زلت غير قادر على التمتع برؤية دبابات "ليوبارد" هنا".

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وأضاف: "لدى شباننا رغبة جامحة في أن يصبحوا أثرياء فهم جميعا على أتم الجهوزية لمقابلة "ليوبارد"، حيث تم الإعلان عن مكافآت مالية ضخمة مقابل كل دبابة يتم اصطيادها، ولذلك فإن شبابنا ينتظرونها بفارغ الصبر".

المصدر: نوفوستي