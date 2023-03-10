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الأمن الروسي يقتحم متجرا في تيومين ويحرر رهينة.. (شاهد لحظة الاقتحام!) (فيديو)

أخبار روسيا

الأمن الروسي يقتحم متجرا في تيومين ويحرر رهينة.. (شاهد لحظة الاقتحام!) (فيديو)
Legion-Media Frank Hoermann SVEN SIMON
صورة أرشيفية
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أفرجت فرقة العمليات الخاصة والرد السريع التابعة للحرس الوطني الروسي عن رهينة احتجزها رجل تحت تهديد السكين في أحد المتاجر الصغيرة في منطقة تيومين وسط روسيا.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية للحرس الوطني في المنطقة، حيث تابع التقرير أن الشرطة تلقت رسالة بأن شخصا مجهولا في متجر كان يحتجز رجلا تحت التهديد باستخدام سكين في شارع ألكسندر بروتوزانوف.

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وجاء في التقرير أن "ضباطا من فرقة العمليات الخاصة والرد السريع التابعة للحرس الوطني الروسي أطلقوا سراح الرهينة، واعتقلوا أحد المشتبه بهم، دون وقوع إصابات، فيما يجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث".

ويشار إلى أنه خلال العملية، تم تطويق المنطقة من قبل قوات الحرس الوطني، ووصلت قيادات وأفراد الشرطة ووكالات إنفاذ القانون والطوارئ. ويتم حاليا فحص المبنى بواسطة المتخصصين من فريق تفتيش القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني بالاستعانة بكلاب الخدمة.

المصدر: نوفوستي

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