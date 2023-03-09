جندي من داغستان ينقذ خمسة مصابين من رفاقه تحت نيران قذائف الهاون

تمكن المجند الروسي شامل محمد شابييف، وهو من أبناء جمهورية داغستان، من إنقاذ العديد من رفاقه بالسلاح المصابين، وذلك رغم القصف الأوكراني.

وقال مصدر بالمكتب الصحفي لرئاسة جمهورية داغستان، إن الحادث وقع عندما قامت مجموعة من مشاة البحرية بالجيش الروسي، بتنفيذ مهمة تحرير أحد المراكز السكنية من القوات الأوكرانية.

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وفي التفاصيل، فتح العدو خلال دفاعه نيران الهاونات بشكل مكثف على المجموعة الروسية المهاجمة.

وأضاف المصدر: "قام المجند شامل محمد شابييف، خلال القتال وتحت القصف المتواصل، بحمل خمسة جنود مصابين رغم النيران المعادية ونقلهم إلى مفرزة طبية ميدانية قريبة. وبفضل شجاعة هذا المقاتل وتفانيه، تم إنقاذ خمسة عسكريين من رفاقه".

وتؤكد سلطات جمهورية داغستان، على أنه تم تقديم أسماء 500 من مواطني الجمهورية للحصول على تكريم الدولة لأدائهم مهامهم قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وحصل خمسة منهم على لقب "بطل روسيا".

المصدر: نوفوستي