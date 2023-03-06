منسق الهجوم الإرهابي في بريانسك يواجه دعوى من أجل الميراث

تنظر محكمة بيروفسكي في موسكو في دعوى مقامة على منسق الهجوم الإرهابي في بريانسك ومؤسس التنظيم الذي يقف وراء محاولة اغتيال رئيس مجلس إدارة شركات "تسارغراد" من زوجة أبيه.

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ودينيس كابوستين، منسق الهجوم الإرهابي، هو أحد قادة ما يسمى بـ "الفيلق التطوعي الروسي، ووفقا لهيئة الأمن الفدرالية فهو روسي الجنسية ويشارك في الأعمال العدائية إلى جانب قوات كييف، وفي الصيف الماضي قام بتنظيم محاولة لتدمير منشأة الوقود والطاقة في منطقة فولغوغراد، وهو متورط في الهجوم الإرهابي بمنطقة بريانسك، ومحاولة اغتيال قنسطنطين مالوفييف، رئيس مجلس إدارة شركات "تسارغراد" التي تم إحباطها.

ووفقا لهيئة الأمن الفدرالية فإن كابوستين يعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني، وخطط بنفس طريقة اغتيال الصحفية داريا دوغينا أغسطس الماضي، محاولة اغتيال مالوفييف، إلا أن ضباط الهيئة تمكنوا من إحباط هذه المحاولة.

وقد أبلغت محكمة بيروفسكي وكالة "نوفوستي" بأن "المحكمة تنظر في دعوى المواطنة كورتشاغينا ضد كابوستين بشأن ملكية شقة في موسكو وقطعة أرض"، حيث أن المدعية بالحق المدني هي زوجة والد كابوستين المتوفى، وستعقد جلسة المحاكمة في 14 مارس، ومن حق كابوستين، وليس إلزاما عليه، حضور الجلسة، وبإمكانه التخلف عن الجلسة دون عواقب قانونية ضده.

المصدر: نوفوستي