الداخلية الروسية تنفي صدور أمر بتشكيل كتائب هجومية طوعية (صور)

نفت وزارة الداخلية الروسية المعلومات التي تفيد بإنشاء كتائب هجومية طوعية في البلاد، اعتبارا من الـ 8 من مارس الجاري.

جاء نفي وزارة الداخلية الروسية عبر "تلغرام"، تعليقا على الأنباء التي انتشرت مؤخرا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي عمم خلالها أمر مزور تم نسبه لوزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، بتشكيل وحدات هجومية تابعة للوزارة من المتطوعين، اعتبارا من الـ 8 من مارس الجاري.

وأظهرت الوثيقة "المزورة"، والتي تم تعميمها عبر "تلغرام"، وغيره من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، أن كولوكولتسيف صادق على البيان في الـ 2 من مارس الجاري.

المصدر: تاس