أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين تحرير حي ستوبكي في مدينة أرتيموفسك (باخموت) ووصف ذلك بالنجاح المهم.

وقال بوشيلين خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بمحور أرتيوموفسك، بالطبع حقق رجال من مجموعة فاغنر نجاحات هناك. إنهم يواجهون ظروفا صعبة، لكنهم يواصلون التقدم بغض النظر عما يفعله العدو، ويحررون بلدة تلو الأخرى".

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وأضاف: "والآن تم تحرير حي ستوبكي. ونظرا إلى حقيقة أن المعركة هناك تدور من أجل كل منزل، يعد ذلك نجاحا جادا بالفعل في هذه المرحلة".

وكان مصدر محلي أفاد لوكالة نوفوستي أمس بأن وحدات من مجموعة "فاغنر" سيطرت بالكامل على حي ستوبكي في أرتيوموفسك.

وأمس أيضا اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن وضع قواته على محور أرتيوموفسك يبقى صعبا للغاية.

وتقع أرتيوموفسك شمال مدينة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك، وهي مركز لوجيستي مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: "نوفوستي"