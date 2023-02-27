زيلينسكي: الوضع في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت) يزداد صعوبة باستمرار

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي،إن الوضع في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت) لا يزال صعبا باستمرار.

وأشار زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الاثنين، على قناته في "تيلغرام": "إن الوضع في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت) لا يزال خطيرا وصعبا للغاية".

وقال زيلينسكي: "بالطبع، سوف أبقى على اتصال دائم بالقيادة.. الوضع في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت) يزداد صعوبة باستمرار".

وصرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، في وقت سابق، بأن وضعا صعبا قد نشأ على الجبهة الأوكرانية، مع ملاحظة أكبر الصعوبات في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت).

وتقع أرتيوموفسك على بعد 55 كم شمال شرق دونيتسك، ولا تزال مركزا مهما لنقل وتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وحررت القوات الروسية جزءا من المناطق في ضواحي أرتيوموفسك، بما في ذلك كليشيفكا، وبودغورودنوي، وباراسكوفيفكا، وبيركوفكا، وياغودنو.

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المصدر: نوفوستي