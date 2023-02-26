بوشيلين: طريق واحد بقي أمام القوات الأوكرانية لمغادرة أرتيوموفسك

أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين باستحالة خروج القوات الأوكرانية ومغادرة أرتيوموفسك إلا عبر طول طريق واحد يقع في مرمى نيران القوات الروسية.

وقال بوشيلين:"حول أرتيوموفسك، العدو في وضع غير موات، حيث لم يتبق أمام الوحدات الأوكرانية سوى طريق واحد لمغادرة المدينة، التي هي بالفعل تقع تحت نيراننا".

وبحسب قوله فإن "الوحدات الروسية تتقدم الآن إلى الشمال الغربي من أرتيوموفسك.. نتوقع أنباء إيجابية في هذا الاتجاه في المستقبل القريب".

وأضاف بوشيلين، "في عدد من القطاعات، انتقلت المعارك إلى مرحلة التطهير. ويواصل العدو محاولة السيطرة على الجبهة شمال طريق تشاسوف يار - أرتيوموفسك السريع".

وتقع أرتيوموفسك على بعد 55 كم شمال شرق دونيتسك ولا تزال مركزا نقلا مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وحررت القوات الروسية جزءا من المناطق في ضواحي أرتيوموفسك، بما في ذلك كليشيفكا، وبودغورودنوي، وباراسكوفيفكا، وبيركوفكا، وياغودنو.

المصدر: تاس