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القوات الروسية تحرر قرية جديدة قرب أرتيموفسك (باخموت)

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القوات الروسية تحرر قرية جديدة قرب أرتيموفسك (باخموت)
Sputnik
عناصر من مجموعة "فاغنر" قرب أرتيوموفسك (صورة أرشيفية)
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حررت وحدات تابعة لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيموفسك (باخموت)، حسبما أعلن مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين اليوم الجمعة.

ونقل المكتب الصحفي لبريغوجين عنه قوله: "أصبحت بيرخوفكا تحت سيطرتنا بالكامل". وتقع بيرخوفكا شمال غرب أرتيموفسك.

القوات الروسية تحرر قرية جديدة قرب أرتيموفسك (باخموت)
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مؤسس
مؤسس "فاغنر": القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة باراسكوفيفكا

وفي بداية الأسبوع، أكدت الدفاع الروسية تحرير قرية باراسكوفيفكا المجاورة. وفقا للقائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، فإن السيطرة على هذه المناطق تجعل من الممكن الاقتراب من قطع الطريق المؤدية إلى مدينة تشاسوف يار، وهي الطريق الوحيدة التي يمكن عبرها نقل الإمدادات للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.

المصدر: "نوفوستي"

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