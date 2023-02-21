موسكو: سنواصل تبادل البلاغات مع واشنطن بشأن إطلاق الصواريخ العابرة للقارات

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو، رغم تعليقها العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) ستواصل تبادل البلاغات مع واشنطن بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأوضحت الوزارة الروسية في بيان لها، يوم الثلاثاء أن "الجانب الروسي سيواصل المشاركة في تبادل البلاغات مع الجانب الأمريكي حول إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإطلاق الصواريخ الباليستية من الغواصات، بناء على الاتفاقية ذات الشأن الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عام 1988".

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وأشارت الخارجية إلى أن موسكو تعتزم متابعة أعمال الولايات المتحدة وحلفائها "سواء في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أو في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام، وكذلك تحليلها من ناحية الأضرار المحتملة بالمصالح الروسية وضرورة اتخاذ الإجراءات ردا عليها من قبل موسكو".

وأكد الجانب الروسي أنه "لغرض الحفاظ على الاستقرار والقابلية للتنبؤ في مجال الصواريخ النووية، تعتزم روسيا التمسك بموقف مسؤول، وستواصل الالتزام الصارم بالقيود على أعداد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خلال فترة سريان المعاهدة".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 21 فبراير عن تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية دون الانسحاب منها نهائيا في ظل السياسات الأمريكية تجاه موسكو.

المصدر: تاس