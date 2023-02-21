ماتفيينكو: مجلس الاتحاد سيعمل على إجراء تغييرات في التشريعات وفقا لتعليمات الرئيس

صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو بأنه يتعين تغيير التشريعات بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفدرالية.

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جاء ذلك في تصريحات لها عقب خطاب بوتين، حيث قالت إن قضية التعليم في مؤسسات التعليم العالي الروسية سوف تحتاج إلى إجراء تغييرات في التشريعات، مؤكدة على أن جميع الموارد المالية لتنفيذ تعليمات الرئيس متوفرة، حيث سيجتمع المجلس يوم غد الأربعاء 22 فبراير لتحديد المهام اللازمة لتحقيق ما طلبه الرئيس.

وأضافت ماتفيينكو أن "الخطاب معقد ومفصل للغاية ويحتوي بالفعل على آليات محددة لتنفيذ كل المستجدات التي تضمنها، وقد تأكدت بعد الحديث مع رئيس الوزراء (ميخائيل ميشوستين) من أن كل الموارد المالية لتنفيذ مقترحات الرئيس متوفرة، وسوف يتم تنفيذ كل هذه المقترحات بالتأكيد".

المصدر: نوفوستي