بوتين: مشروع جعل أوكرانيا دولة معادية لروسيا تعود جذوره إلى القرن قبل الماضي

قال الرئيس فلاديمير بوتين، "إننا كنا ندرك أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على شبه جزيرة القرم"، وأكد أن ما تقوم به روسيا الآن هو دفاع عن الوطن.

وأضاف بوتين في خطابه اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية أن الغرب أنفق حوالي 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا، في حين خصصت مجموعة الدول الصناعية السبع خلال عام 2021 للدول الفقيرة 60 مليار دولار فقط.

وأوضح الرئيس الروسي أن مشروع صناعة دولة معادية لروسيا من أوكرانيا تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر.

وقال بوتين في خطابه إن "الغرب يريد نقل الصراع المحلي في أوكرانيا إلى صراع عالمي"، مضيفا أن "النخب (الحاكمة) في الغرب لا تخفي أهدافها لتدمير روسيا استراتيجيا، وإنهائنا إلى الأبد".

وأكد بوتين أنه من غير الممكن هزيمة روسيا في ميدان المعركة.

المصدر: نوفوستي