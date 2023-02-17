وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تغيير قادة مناطق عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، عن تغييرات في قادة ثلاث مناطق عسكرية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع تم تعيين الفريق أندريه موردفيتشوف في منصب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى، وفي السابق، شغل هذا المنصب الفريق أول الجنرال ألكسندر لابين.

كذلك تم تعيين الفريق أول سيرغي كوزوفليف رئيسا للمنطقة العسكرية الجنوبية، والفريق يفغيني نيكيفوروف، رئيسا للمنطقة العسكرية الغربية.

ومنذ أكتوبر 2022، شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الشرقية، الفريق رستم مرادوف.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تنقسم إلى 5 مناطق عسكرية، وهي المنطقة العسكرية الغربية، والمنطقة العسكرية الجنوبية، والمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الشرقية، وكذلك الأسطول الشمالي كمنطقة منفصلة.

المصدر: نوفوستي