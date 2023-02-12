4 قتلى و10 إصابات جراء هجوم تنظيم "داعش" على مدنيين في ريف تدمر

لقي 4 سوريين مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، برصاص أفراد تنظيم "داعش"، جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في سوريا.

وأفاد مراسل وكالة "سانا" السورية، بأن المواطنين السوريين تعرضوا لهجوم بالرشاشات من قبل تنظيم "داعش"، جنوب مدينة تدمر، خلال جمعهم للكمأة وهي من أنواع الفطر، ما أسفرعن مقتل 4، بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.

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ووفقا لمشفى مدينة تدمر، فقد وصل المصابون إلى المشفى، مصابين بطلقات نارية في أجزاء متفرقة من أجسادهم، بعضهم كان في حالة حرجة، وتم إسعافهم سريعا، ونقلهم إلى مشافي مدينة حمص لمتابعة العلاج.

المصدر: سانا