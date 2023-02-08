سكرتير مجلس الأمن الروسي يعلق على تحقيق الصحفي هيرش حول تفجير "السيل الشمالي"

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أنه ليس بحوزته أي معلومات عن أولئك الذين نفّذوا التفجيرات ضد خطوط "السيل الشمالي".

وقال باتروشيف للصحفيين اليوم الأربعاء: "في حال ذكروا ذلك، يمكنكم أن تسألوهم. أنا لا أعرف من نسفها".

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هذا وقد نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، السوم الأربعاء، مقالاً عن التفجيرات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

واستنتج هيرش من تحقيقه الصحفي أن "وكالة المخابرات المركزية" CIA، كانت متورطة بشكل مباشر في التحضير لعملية التخريب، وأن مجموعة العمل في هذا القسم هي التي وجدت طريقة لتفجير الفروع تحت الماء لأنابيب الغاز.

وكتب في مقالته بصحيفة "نيويورك تايمز" إن "غواصين أمريكيين زرعوا متفجرات على أنابيب "السيل الشمالي" تحت غطاء مناورات لحلف الناتو "بلوبس 22"، فيما قام النرويجيون بتفعيلها".

هذا وقد شارك باتروشيف في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمناء مجالس الأمن حول القضية الأفغانية، في الكرملين.

المصدر: نوفوستي