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زاخاروفا: على البيت الأبيض التعليق على معلومات حول دورها في تخريب "السيل الشمالي"

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زاخاروفا: على البيت الأبيض التعليق على معلومات حول دورها في تخريب
Globallookpress
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنّه يجب على واشنطن التعليق على التحقيق الذي أجراه سيمور هيرش حول تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيلغرام" يوم الأربعاء تعليقا على تحقيق الصحفي الأمريكي هيرش: "موقف روسيا الاتحادية من هذا معروف."

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وأضافت: "لقد أعربنا مرارا عن موقف روسيا من مشاركة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الذين لم يخفيا ذلك، وكانا متفاخرين أمام  العالم كله بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية."

ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا لاحظت بانتظام إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة موسكو فيه "على الرغم من أن روسيا الاتحادية تكبّدت تكاليف باهظة".

وشدّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أنه "يجب الآن التعليق على كل هذه الحقائق في البيت الأبيض".

المصدر: تاس

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