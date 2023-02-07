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مخمور يحاول سرقة جثمان لينين

متفرقات

مخمور يحاول سرقة جثمان لينين
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صورة أرشيفية
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أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي حقيقة محاولة شخص مخمور الدخول إلى مبنى ضريح لينين في الميدان الأحمر.

مخمور يحاول سرقة جثمان لينين
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جثمان لينين المحنط (صورة أرشيفية)

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، باعتقال رجل ليلة أمس الاثنين، 42 عاما، حاول دخول الضريح بدعوى سرقة جثمان لينين.

وذكر جهاز الأمن: "تم اعتقال الرجل، حيث كان يسير بطول الميدان الأحمر، وحاول الوصول إلى واجهة المبنى الذي يوجد به الضريح، إلا أنه اعتقل قبل أن ينجح" مضيفة أن المواطن المعتقل كان تحت تأثير الخمر.

المصدر: نوفوستي

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