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عدد سكان روسيا تقلص بمقدار 555 ألف نسمة خلال عام

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عدد سكان روسيا تقلص بمقدار 555 ألف نسمة خلال عام
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قالت هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات"، إن عدد سكان روسيا بلغ مع حلول 1 يناير من هذا العام، 2023 146 مليون و 424 ألفا و 729 شخصا.

وهذا يعني أن عدد سكان البلاد، انخفض بأكثر من 550 ألف شخص مقارنة بـ 1 يناير 2022.

وجاء في تقرير الهيئة، أن هذه المعطيات والأرقام، لا تتضمن أرقام الإحصاءات الرسمية للكيانات الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون).

مع حلول 1 يناير عام 2022، بلغ المؤشر 146 مليونا و980 ألفا و 61 نسمة. وهكذا، يمكن القول إن عدد سكان روسيا انخفض خلال العام الماضي بمقدار 555332 نسمة.

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ووفقا لمعطيات الإحصاء، بلغ عدد سكان المدن ما يقرب من 109.6 مليون نسمة، وفي الريف - ما يقرب من 36.8 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي

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