الدفاع الروسية تشيد بشجاعة طاقم مدفعية روسي أفشل هجوما أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طاقم مدفع روسي بقيادة الرقيب فاليري كابيتشنيكوف، تمكن خلال السجال المدفعي مع بطاريات العدو المهاجم، من تحقيق التفوق الناري في هذه المبارزة.

ووفقا للوزارة، تمكن الطاقم الروسي من تدمير مدفعين من المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة وخمس مركبات مدرعة وتصفية ما يصل إلى 20 من جنود المشاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "بعد دخوله في المواجهة المدفعية، قام طاقم المدفع الروسي بمناورة مضادة للنيران (تغيير الموقع بسرعة تفاديا لضربات معادية مضادة) وواصل المعركة من موقع جديد. وبفضل تصرفه الحاسم والماهر، تمكن الطاقم الروسي من تحقيق التفوق الناري على العدو ومن إصابة مدفعين متحركين أوكرانيين، وبالتالي حرمان المسلحين الأوكرانيين من الدعم المدفعي في هذا الاتجاه".

وأشارت الوزارة إلى أن طاقم الرقيب كابيتشنيكوف واصل إطلاق النار بشكل منهجي على التشكيلات القتالية المعادية المهاجمة لمواقع الجيش الروسي، مما أدى إلى تدمير خمس مركبات قتالية مدرعة أوكرانية وقتل ما يصل إلى 20 من جنود المشاة نتيجة لذلك.

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وقالت الوزارة: "بفضل العمل الجريء والشجاع من جانب الرقيب كابيتشنيكوف، تعثر هجوم العدو، وهو ما سمح للمشاة الميكانيكية الروسية بتنفيذ هجومها المضاد والسيطرة على مواقع أفضل في الجبهة".

المصدر: نوفوستي