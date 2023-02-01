بوتين يهنئ البطريرك كيريل بذكرى تنصيبه

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، بمناسبة مرور 14 عاما على توليه هذا المنصب الديني الرفيع.

وأشار بوتين إلى الدعم الروحي من جانب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للعسكريين ودورها في تعزيز المثل والقيم الأخلاقية.

وجاء في برقية التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "اليوم عندما نواجه جميعا تحديات جدية، تبقى الكنيسة تحت قيادتكم واقفة مع أبناء شعبها، وتشاركهم في الأوقات الصعبة، وتساعد الذين يحتاجون إلى الرحمة والاهتمام، وتقدم الدعم المعنوي للعسكريين، وتوجه جهودها لتعزيز المجتمع، وخاصة بين الشباب، وتروج للقيم والأخلاق والروح الوطنية".

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وأكد الرئيس بوتين، على أهمية المهمة السامية للبطريرك كيريل وقدر عاليا خدمته لروسيا. وقال: "كنتم تعملون دائما بلا كلل، وتعتبرون المثال الصالح على الخدمة المخلصة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والشعب والوطن. ولا شك في أن مهمتكم النبيلة واهتمامكم برفاهية مواطني روسيا أكسبكم الاحترام العميق".

وفي الختام، تمنى الرئيس بوتين، لراعي الكنيسة الروسية، الصحة والنجاح في كل أعماله.

المصدر: تاس