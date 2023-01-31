بوتين يدخل تعديلات على المرسوم الخاص بمستويات التهديد الإرهابي

فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات على المرسوم الخاص بإجراءات تحديد مستوى التهديد الإرهابي.

وتم نشر الوثيقة الخاصة بذلك على موقع الكرملين الرسمي اليوم الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة: "يتم فرض تعديلات على المرسوم الصادر عن رئيس روسيا الاتحادية في 14 يونيو 2012 تحت الرقم 851 وبعنوان "حول إجراءات تحديد مستويات التهديد الإرهابي".

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وتم فرض تغيرات وتعديلات كذلك في الإجراءات الخاصة بتحديد مستويات التهديد الإرهابي.

وتنص التعديلات على اعتماد إجراءات إضافية لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة.

المصدر: نوفوستي