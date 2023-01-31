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بوتين يدخل تعديلات على المرسوم الخاص بمستويات التهديد الإرهابي

أخبار روسيا

بوتين يدخل تعديلات على المرسوم الخاص بمستويات التهديد الإرهابي
Sputnik
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فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات على المرسوم الخاص بإجراءات تحديد مستوى التهديد الإرهابي.

 وتم نشر الوثيقة الخاصة بذلك على موقع الكرملين الرسمي اليوم الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة: "يتم فرض تعديلات على المرسوم الصادر عن رئيس روسيا الاتحادية في 14 يونيو 2012 تحت الرقم 851 وبعنوان "حول إجراءات تحديد مستويات التهديد الإرهابي".

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 وتم فرض تغيرات وتعديلات كذلك في الإجراءات الخاصة بتحديد مستويات التهديد الإرهابي.

وتنص التعديلات على اعتماد إجراءات إضافية لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة.

المصدر: نوفوستي

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