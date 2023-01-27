بوتين يسمح للأجانب حاملي التأشيرة البيلاروسية بدخول روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول التصديق على اتفاقية حكومية مع بيلاروس بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات، وتم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للكرملين.

وتنظم الاتفاقية الموقعة في 19 يونيو 2020 في مينسك، عمليات الهجرة على أراضي الدولة الاتحادية. ووفقا لها، يحصل الأجانب وعديمو الجنسية على الحق في الدخول والمغادرة والإقامة والعبور عبر أراضي بيلاروس وروسيا على أساس تأشيرة من إحدى الدولتين وعلى أساس وثائق إثبات الشخصية المعتمدة. وتحدد الاتفاقية شروط هذه الزيارات ونظام عمل المؤسسات ذات العلاقة في الدولتين، بما في ذلك تبادل المعلومات.

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وتظل الاتفاقية سارية المفعول حتى يقوم أي من الطرفين، بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في وقف عملها.

المصدر: نوفوستي