روسيا قد تستأنف العمل بنظام تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى أراضيها لمواطني عدد من الدول

أعلنت مصادر في الخارجية الروسية أن روسيا قد تستأنف العمل بنظام التأشيرات الإلكترونية الموحدة لدخول أراضيها بالنسبة لمواطني عدة دول.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "العمل جار لإعادة تفعيل نظام التأشيرات الإلكترونية الموحدة لدخول الأراضي الروسية بالنسبة لمواطني 52 دولة، وستقدم وزارة الخارجية والإدارات المعنية في روسيا تقاريرا حول هذه المسألة إلى الرئيس الروسي بحلول 1 يونيو 2023".

ونهاية العام الماضي كانت رئيسة هيئة السياحة الفيدرالية الروسية، زارينا دوغوزوفا قد أشارت إلى أنها ستقترح على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خطة لمنح تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى روسيا لمواطني 52 دولة، من بينها دول أوروبية.

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وردا على اقتراح دوغوزوفا أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه " ووفقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس الاتحاد الروسي العام الماضي تم توجيه الحكومة في البلاد للتحضير بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية الروسية، ووزارة الشؤون الداخلية، ودائرة الأمن الفيدرالية لروسيا، لتقديم مقترحات لتجديد آلية نظام منح تأشيرات الدخول الإلكترونية لمواطني الدول الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير وديّة ضد الاتحاد الروسي أو ضد الكيانات القانونية أو الأفراد في روسيا".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الموعد النهائي لتقديم تقرير إلى الرئيس الروسي بشأن هذه المسألة محدد حتى 1 يونيو 2023، ومن المقرر تجديد التأشيرة الإلكترونية الموحدة لكامل أراضي الاتحاد الروسي".

المصدر: RT