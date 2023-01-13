فيديو يظهر المجندين الروس وهم يدكون مواقع أوكرانية من مدافع هاوتزر "مستا" المحدثة

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو، ظهر فيه مجندون وهم يصيبون مواقع مموهة ومرابض مدفعية أوكرانية، باستخدام مدافع ذاتية الدفع حديثة من طراز "Msta-SM2".

وفي اللقطات يظهر العمل القتالي للعسكريين الروس وهم يدمرون مواقع أوكرانية تبعد عنهم عشرات الكيلومترات.

وفي الفيديو تبدو عملية توجيه المدافع وكذلك إطلاق رشقات من القذائف مع مراقبة إصابتها للأهداف وتسجيل عملية تدميرها، من الطائرات بدون طيار.

وقال مصدر في الوزارة: "يدخل في عداد أطقم بطاريات المدفعية المذكورة، العديد من العسكريين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية".

وذكر قائد إحدى البطاريات، أن عناصر الطاقم يستخدمون قذائف من عيار 152 مم مع أنواع مختلفة من الحشوات القتالية حسب طبيعة الهدف.

ويستخدم طاقم المدفع أنواعا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة، مما يسمح لها بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات والدشم الخرسانية العميقة والعربات المدرعة والأفراد في قوات العدو.

ووفقا لوزارة الدفاع، تعتبر مدافع طراز "Msta-SM2 "نسخة محدثة عن "Msta-S". وتتميز عنها بوجود نظام توجيه آلي للنيران وكذلك ببعض المزايا الهامة الأخرى، مثل استخدام الخرائط الإلكترونية الرقمية، وهو ما يزيد سرعة التوجيه بشكل كبير على الأرض ويجعل الاستهداف أسرع وأكثر كفاءة.

المصدر: نوفوستي