قائد الطيران الاستراتيجي الروسي يعلن بدء مشاركة هذا السلاح في العملية العسكرية

قال الفريق سيرغي كوبيلاش قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية إن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة في عام 2023.

ووفقا له، سيتم التركيز خلال تدريب الطيارين خلال العام الحالي، على تحسين مهارات استخدام الأسلحة وأنظمة القيادة والتوجيه الآلية.

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وأضاف: "سيتم حل هذه المهام في عام 2023 من خلال مشاركة طيران بعيد المدى بالعملية العسكرية الخاصة".

في وقت سابق، قال الجنرال كوبيلاش، إن عناصر غالبية طواقم الطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجوية والفضائية، تلقوا الخبرة القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأشار الجنرال إلى أن الطياريين الشباب المتدربين بشكل جيد، تلقوا الخبرة القتالية لأول مرة.

المصدر: RT