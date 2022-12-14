الطيران الاستراتيجي الروسي بعيد المدى يحلق في المياه المحايدة لبحر اليابان (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس"، بعيدة المدى قامتا برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وقالت الوزارة في بيان إن الطائرتين المخصصتين لحمل الصواريخ حلقتا لمدة تجاوزت 7 ساعات.

ورافقت الطائرتين مقاتلات من نوع "سو-30" و"سو-35" تابعة للقوات الجوية للمنطقة العسكرية الروسية الشرقية.

وأضاف البيان أن الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى تقوم بانتظام برحلات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، وتنفذ مهامها وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية