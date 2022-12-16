قديروف بعد فرض عقوبات أوروبية على ابنتيه: الغرب كله يخاف منكما كخوفه من الجحيم!..

أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن فخره بابنتيه عائشة وخديجة اللتين أدرجهما الاتحاد الأوروبي على لائحة عقوباته في إطار حزمة العقوبات الـ9 ضد روسيا.

وكتب قديروف على "تيلغرام": "عزيزتي عائشة وخديجة! استمرا في طريقكما يا ابنتاي الصغيرتين الرقيقتين، حيث الغرب بأسره يخاف منكما كخوفه من الجحيم! أنا فخور جدا بكما يا حبيبتاي! أهلا بكما في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي!".

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ووصف قدريروف هذه العقوبات الجديدة بأنها "تفصيل آخر يوحّد أسرة هي بالأصل متماسكة".

يشار إلى أنه بالإضافة إلى ابنتي قديروف، تم في هذه القائمة إدراج توربال علي إبراهيموف، أمين سر مجلس الأمن الشيشاني.

وخاطبه قديروف متهكما على عقوبات بروكسل: "توربال علي، عليك أيضا إلغاء رحلاتك إلى لندن وإغلاق كافة حساباتك المصرفية في سويسرا".

وتنص العقوبات الأوروبية على تجميد أصول المشمولين بها على أراضي الاتحاد، كما تحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد، فيما صارت العقوبات الغربية مادة للتندّر في روسيا حيث تشمل أفرادا لم ولن يزوروا الغرب، ولم ولن يودعوا أموالهم في بنوكه أبدا.

المصدر: نوفوستي