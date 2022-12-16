الاتحاد الأوروبي يدرج ابنتي قديروف على قائمة العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج ابنتي رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عائشة وكارينا على قائمة العقوبات.

وشملت العقوبات أيضا أفرادا من عائلة رجل الأعمال الروسي يوري كوفالتشوك.

كما شملت الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا، منع مواطني الاتحاد الأوروبي من شغل أي مناصب في هيئات الدولة أو المنظمات الخاضعة لسلطة الدولة الروسية.

ويتم تجميد أصول الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات الأوروبية على أراضي الاتحاد، كما يحظر عليهم السفر إلى هناك، فيما صارت العقوبات الغربية مادة للتندّر في روسيا حيث تشمل أفرادا لم ولن يزوروا الغرب، ولم ولن يودعوا أموالهم في بنوكه.

المصدر: نوفوستي