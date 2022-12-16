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وزارة العدل الروسية تدرج 5 أفراد و3 منظمات في سجل العملاء الأجانب

أخبار روسيا

وزارة العدل الروسية تدرج 5 أفراد و3 منظمات في سجل العملاء الأجانب
Gettyimages.ru
زينة أعياد الميلاد أمام "كاتدرائية المسيح المخلص" وسط العاصمة موسكو
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أدرجت وزارة العدل الروسية 5 أفراد و3 منظمات في سجل العملاء الأجانب الممولين من الخارج، ليقعوا بذلك تحت قانون الرقابة على أنشطة الجهات والأشخاص الخاضعين لنفوذ أجنبي.

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة العملاء الأجانب شملت يوليا تاراتوتا رئيسة تحرير مجلة Wonderzine الإلكترونية، والمؤسس المشارك لمنتدى روسيا الحرة إيفان تيوترين، والصحفي دميتري ليوبيموف، والسياسية ناتاليا غريازنيفيتش، ورجل الأعمال دميتري دافيدوف".

كما شملت منظمة "سخالين لمراقبة البيئة"، والمنظمة المستقلة غير الربحية "مركز حفظ ودراسة أنواع السلمون"، ومنظمة "سامارا لمثليي الجنس إيريدا".

المصدر: تاس

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