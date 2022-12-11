أنقرة: ناقلة النفط الروسية الوحيدة تدخل مضيق البوسفور يوم غد الاثنين

أعلنت وزارة النقل التركية، أن الناقلة الروسية الوحيدة المحمّلة بالنفط الواقعة بالقرب من مضيق البوسفور سوف تدخل المضيق يوم غد الاثنين 12 ديسمبر.

وكتبت النقل التركية في مدونتها على "تويتر": "تدخل ناقلة النفط الخام الروسية الوحيدة المضيق إلى البحر الأسود يوم الاثنين."

وذكرت الوزارة التركية أن هذه "ناقلة النفط الوحيدة التابعة لروسيا الاتحادية الواقعة في المياه الإقليمية لتركيا، والتي قدّمت بيانا يؤكد إتمام إجراءات تأمينها، وغدا تدخل مضيق البوسفور."

وأكدت أنه "لا توجد ناقلات روسية أخرى محمّلة بالنفط الخام تنتظر المرور عبر المضيق ".

المصدر: تاس