نائب وزير الخارجية الروسي يزور المركز التنسيقي لمبادرة "تصدير الحبوب" في إسطنبول

يبدأ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين زيارة إلى إسطنبول يوم غد الخميس، حيث سيتفقد المركز التنسيقي لتنفيذ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وذكرت الخارجية الروسية أن فيرشينين سيلتقي نظيره التركي سادات أونال خلال زيارته إلى مدينة إسطنبول لإجراء مشاورات ثنائية حول القضايا الدولية والإقليمية.

وأضافت أنه سيزور مركز التنسيق المشترك لـ"مبادرة البحر الأسود" لتصدير المواد الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحته روسيا في البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي