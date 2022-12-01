ضابط صيني رفيع: توريد الأسلحة لن يؤدي إلا لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا

قال يانغ شيغوانغ، اللواء المتقاعد، ومستشار المعهد الصيني للدراسات الاستراتيجية الدولية، إن الدعم العسكري لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع في أوكرانيا.

وأضاف يانغ شيغوانغ، متحدثا في منتدى شيانغشان الأمني في بكين: "كيف يمكن التغلب على الصراع الروسي الأوكراني الدائر على نطاق واسع، والذي بات يشكل تحديا أمنيا للعالم؟"

وأضاف: بصراحة، لا أرى حتى الآن أي طريقة فعالة وواقعية وقابلة للتنفيذ يمكن أن تلبي مطالب الأطراف المتحاربة، وجميع الأطراف المعنية. هذه الحرب يمكن أن تتوقف عندما يستنفد الطرفان قواهما وقدراتهما تماما، ولكن الضرر حينها سيكون كبيرا للغاية.

وأكد أن الطريقة الوحيدة الفعالة التي يتوجب على المجتمع الدولي أن يستخدمها، هي الدعوة لوقف الأعمال العدائية والجلوس على طاولة المفاوضات.

وتابع: "يجب ألا نصب الزيت على النار، بتوريد الأسلحة والمساعدات العسكرية. هذا لن يقود للسلام، وإنما لتصعيد وإطالة أمد الحرب، عندئذ كل طرف لن يناله سوى المزيد من الخسائر. لذا، أعتقد أن الصين وبقية المجتمع الدولي يجب أن يقفوا في صف السلام".

المصدر: نوفوستي