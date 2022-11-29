بوتين: حقوق المواطنين وحرياتهم مصونة يكفلها الدستور

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حقوق المواطنين وحرياتهم يكفلها الدستور وهي مصونة ولا يجوز نسيانها أبدا.

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وأكد بوتين خلال كلمة له في مؤتمر القضاة لعموم روسيا اليوم الثلاثاء، أن التحديات والتهديدات التي تواجهها روسيا الآن لا يمكن أن تبرر اتباع نهج سطحي أو اتهامي في إجراءات المحاكمة والتحقيق وكافة الإجراءات القانونية الأخرى.

وشدد الرئيس على ضرورة دمج النظام القضائي في الأراضي الجديدة في النظام الروسي في وقت قصير، حيث أكد على ضرورة أن يتمتع المواطنون بالحق في الحماية القضائية، وأن تكون حقوق وحريات المواطنين في روسيا ثابتة، مشيرا إلى استمرار جمع الأدلة حول الفظائع والجرائم التي ارتكبها النازيون.

المصدر: نوفوستي