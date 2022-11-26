الحشيش يصل إلى شواطئ لبنان بعد أن غزا الشواطئ الإسرائيلية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن أحد الصيادين عثر ظهر اليوم السبت، على كمية كبيرة من مادة الحشيشة على شاطئ بلدتي الصرفند وعدلون بين منطقة الزيرة والميناء.

وبينت التحقيقات الأولية أن موج البحر قد أوصل الحشيش الى الشاطئ، حيث تم تجهيز هذه المادة عبر 25 مكعبا صغيرا، وضعت داخل مادة من النايلون لكي لا تتأثر بالمياه.

من جهتها، حضرت الأجهزة الأمنية الى المكان وضبطت المكعبات وباشرت بالتحقيق.

وعثرت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، على أكثر من 40 عبوة تحتوي على مخدر الحشيش، حملتها أمواج البحر إلى سواحل تل أبيب.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + وكالات