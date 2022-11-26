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الحشيش يغزو إسرائيل بحرا (صور+فيديو)

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الحشيش يغزو إسرائيل بحرا (صور+فيديو)
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عثرت الشرطة الإسرائيلية، صباح السبت، على أكثر من 40 عبوة تحتوي على مخدر الحشيش، حملتها أمواج البحر إلى سواحل تل أبيب.

حيث تلقت الشرطة معلومات تفيد بوجود جسم مشبوه قرب شواطئ تل أبيب، وعندما هرعت طواقمها إلى المكان وجدت أنبوبا محشوا بعبوات صغيرة تحتوي على مادة مجهولة، أظهرت الفحوصات المخبرية أنها مخدرات.

 واعتقدت أجهزة الأمن الإسرائيلية في بداية الأمر أن الجسم المشبوه يحتوي مواد متفجرة، إلا أن نتائج الفحص فندت ذلك.

الحشيش يغزو إسرائيل بحرا (صور+فيديو)

كما عثرت طواقم الشرطة لاحقا على ثلاث عبوات أخرى محشوة بالمخدرات قرب شاطئ جاش في ساحل شارون.

وعثرت أيضا على عشرات الكيلوغرامات من الحشيش قرب شواطئ نهاريا، وحيفا، وطيرة الكرمل، وزخرون يعقوب، والخضيرة.

الحشيش يغزو إسرائيل بحرا (صور+فيديو)

وأفاد موقع "كورسور" الإسرائيلي الناطق باللغة الروسية في وقت سابق، بأن طواقم الشرطة في منطقة ريشون لتسيون ضبطت أحد أكبر المعامل المخبرية التي تنتج المواد المخدرة، بمساحة 600 متر مربع، على عمق 2.5 متر تحت سطح الأرض، ومزود بالمواد والمعدات اللازمة.

وذكر الموقع سابقا أن المباحث الإسرائيلية ضبطت مختبرا داخل منزل يعود لطالب يبلغ من العمر 19 عاما في مدينة أشدود، وصادرت من محيطه نحو ألف شجيرة قنب بقيمة ربع مليون شيكل إسرائيلي.

المصدر: vesty.co.il + cursorinfo.co.i

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