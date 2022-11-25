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استطلاع يكشف نسبة الروس "الواثقين" ببوتين

أخبار روسيا

استطلاع يكشف نسبة الروس
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أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا أن نحو 78.7% من مواطني روسيا يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب استطلاع الرأي، قال نحو 78.7٪ إنهم يثقون في فلاديمير بوتين. بينما يحظى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بثقة 62٪.

وأثنى نسبة 75٪ من المستطلعين على نشاط عمل الرئيس بوتين، وعلى نشاط ميشوستين بنسبة 52.8٪، وعمل الحكومة الروسية بنسبة 49.1٪.

ولفت الاستطلاع إلى أن  38.8٪ من المستطلعين مستعدون للتصويت لحزب روسيا الموحدة. كما يوجد في المراكز الثلاثة الأولى الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية (10.7٪) والحزب الليبرالي الديمقراطي (8.9٪).

وأبدى 10.1٪ من المستطلعين استعدادهم للتصويت لأحزاب غير برلمانية، بينما قال 10٪ آخرون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر. وشارك فيه 1600 من مواطني روسيا تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر.

المصدر: نوفوستي

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