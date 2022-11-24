تزامنا مع عيد الأم.. بوتين يلتقي أمهات وأقارب المشاركين في "العملية الخاصة"

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة 25 نوفمبر، مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب بيان الكرملين، فإن موعد الاجتماع يتزامن مع مناسبة "عيد الأم"، الذي تحتفل به روسيا في يوم الأحد الأخير من شهر نوفمبر.

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وبذلك، "تمّت دعوة الأمهات إلى الاجتماع، حيث يخدم أبناؤهن – من الذين لبوا نداء التعبئة والمتطوعون والجنود المتعاقدون والعسكريون النظاميون - في صفوف الجيش الروسي، وهم إمّا في منطقة العملية الخاصة مباشرة، أو أنهم يخضعون للتدريب التكتيكي والتنسيق القتالي"، بحسب بيان الكرملين.

يُشار إلى أنه في 7 نوفمبر الجاري، أعلن الرئيس بوتين أنّه سيلتقي بالتأكيد مع أشخاص للتحدث عن دعم المعبئين، والاستماع إليهم، والحصول على آرائهم.

وفي السياق ذاته، شدّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن الرئيس غالبا ما يعقد مثل هذه اللقاءات (لدعم المعبئين)، فهي ليست كلها علنية"، مضيفا: "على أيّ حال، يتلقى الرئيس المعلومات مباشرة حول الوضع الحقيقي للأمور".

وكان الرئيس الروسي قد أكد مرارا أن دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك أولئك الذين تمت تعبئتهم، هو واجب مقدس على كافة مستويات الحكومة، من البلدية إلى الفدرالية".

وأضاف: "من الضروري التفكير في كل واحد منهم، لتقديم الدعم المباشر الذي يستهدفهم هم وأحباءهم وعائلاتهم".

المصدر: تاس