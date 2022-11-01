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هيئة الأركان: أكثر من 15 ألف متطوع في صفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا

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هيئة الأركان: أكثر من 15 ألف متطوع في صفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن أكثر من 15 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم في وحدات المتطوعين بصفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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جاء ذلك على لسان رئيس المديرية الثانية لإدارة التنظيم والتعبئة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر تولياغونوف، أثناء مناقشة قانون منح صفة المحاربين القدامى للمتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

وتابع تولياغونوف أن الحديث يدور حول المتطوعين الذين ذهبوا إلى الجبهة كجزء من التعبئة الجزئية، وأولئك الذين تقدموا طواعية إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية وانضموا إلى مفارز المتطوعين، على سبيل المثال قوات "أحمد" الشيشانية.

المصدر: نوفوستي

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