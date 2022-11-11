لقطات لمغادرة آخر أفواج القوات الروسية الضفة اليمنى من نهر دنيبر

نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية لقطات مصورة لأحد مراسليها بينما يتابع مغادرة آخر أفواج القوات الروسية الضفة اليمنى لنهر دنيبر نحو الضفة اليسرى في خيرسون.

وأشار المراسل في رسالته إلى أن الجزء الأخير من أفواج القوات الروسية المسلحة غادر الضفة اليمنى من نهر الدنيبر تحت جنح الليل وفي إطار من التمويه، حتى لا يسمح لطائرات العدو المسيرة وأجهزة الاستطلاع التابعة للنظام الأوكراني بقصف القوات الروسية.

وتجري عملية الإخلاء من خلال الجسور المؤقتة، التي يتم عن طريقها إجلاء المعدات الثقيلة مثل الدبابات والمدرعات، أما المعدات المتحركة على عجلات فيتم نقلها عبر جسر أنتونوف الشهير، الذي اكتسب شهرته من قصف القوات الأوكرانية له عشرات المرات من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد وافق على مقترح قائد العملية العسكرية الخاصة، سيرغي سوروفيكين، بسحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر لتنظيم دفاعاتها، تحسبا لإمكانية قيام النظام في كييف بإغراق مناطق خيرسون، للتغطية على الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد التي تكبدها على محور خيرسون طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي