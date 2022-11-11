قال فلاديمير روجوف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية إن سلطات كييف حشدت عددا كبيرا من المرتزقة من بولندا في اتجاه المقاطعة.

وقال لوكالة ريا نوفوستي أنه "على جبهة زابوروجيه، حشد نظام كييف عددا كبيرا من المرتزقة.. ووفقا لتقديراتنا، هناك أكثر من خمسة آلاف مرتزق من بولندا فقط"، بإالاضافة إلى مرتزقة مهاجرين من جورجيا ومن مختلف الجماعات الإرهابية الدولية.



وأكد روجوف، اعتمادا على بيانات استخباراتية مؤكدة، أن هناك مسلحين من 34 دولة في المنطقة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن هناك ثمانية آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة. وبحسب وزارة الدفاع الروسية ، فقد تم القضاء على أكثر من 3000 مرتزق، وعاد العدد نفسه إلى ديارهم.

المصدر: نوفوستي