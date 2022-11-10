بولندا تدرج قائد قوات "أخمات" الشيشانية الخاصة في قائمة العقوبات

أشارت صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" إلى أن بولندا أدرجت مساعد رئيس جمهورية الشيشان، قائد القوات الخاصة "أخمات" أبتي ألاودينوف في قائمة العقوبات.

وأوضحت الصحيفة أن إدراج ألاودينوف في قائمة العقوبات يعني "تجميد أمواله وموارده الاقتصادية، وحظر تزويده بأية أموال أو موارد اقتصادية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والتصدي لمحاولات التحايل على التدابير العقابية، وإدراجه في قائمة الأجانب غير المرغوب بتواجدهم على أراضي جمهورية بولندا".

في 26 أبريل، نشرت بولندا قائمة العقوبات ضد روسيا وبيلاروس، وتضم 50 جهة منها 35 شركة و 15 فردا. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، والممتلكات، والحرمان من المشاركة في المناقصات، وفي حالة رجال الأعمال، فرض حظر على دخولهم بولندا.

المصدر: تاس