بوتين يمنح اسم الأسقف ميخائيل فاسيليف لقب بطل روسيا

أعلن الكرملين منح الرئيس فلاديمير بوتين، اسم الأسقف ميخائيل فاسيليف، وسام بطل روسيا الاتحادية حيث استشهد خلال مرافقته الجيش الروسي في أوكرانيا.

ولقى فاسيليف مصرعه أثناء أدائه واجبه الديني في مرافقة العسكريين الروس في أوكرانيا.

ورافق فاسيليف القوات الروسية إلى الكثير من المناطق الساخنة حول العالم، بينها كوسوفو والبوسنة وأبخازيا وقيرغيزستان وشمال القوقاز وسوريا، وآخرها أوكرانيا.

يذكر أنه وبتقليد يعود للإمبراطورية الروسية، يرافق الجيش الروسي كاهن مسيحي وإمام مسلم في عملياته خارج البلاد، بما يتيح للمتدينين أداء شعائرهم الدينية بإشراف رجال الدين.

المصدر: نوفوستي