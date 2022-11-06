سلطات خيرسون: هجوم إرهابي يحرم أكثر من 10 تجمعات سكنية من الكهرباء

أكدت خدمة الطوارئ في منطقة خيرسون انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 10 تجمعات سكنية نتيجة عمل إرهابي استهدف خط الإمداد بالكهرباء بيريسلاف ـــ كاخوفكا.

وأوضح ممثل خدمة الطوارئ أن "هجوما أرهابيا استهدف طريق بيريسلاف ـــ كاخوفكا السريع، ونتيجة لذلك تضررت ثلاث دعامات خرسانية لخطوط الطاقة عالية الجهد. ما تسبب بحرمان أكثر من 10 تجمعات سكنية في المنطقة من كهرباء".

ويستهدف الجيش الأوكراني باستمرار منطقتي خيرسون ونوفايا كاخوفكا بهجمات صاروخية، غالبا ما يكون الهدف منها تدمير جسر أنتونوفسكي الذي يربط ضفتي نهر "دنيبر".

خلال هذا الأسبوع حاولت القوات المسلحة الأوكرانية استهداف الميناء البحري الذي يستخدم لإجلاء المدنيين، لكن قوات الدفاع الجوي صدت الهجوم.

في منتصف أكتوبر، استنادا لتقارير استخباراتية حذر قائد القوات الروسية المشتركة في منطقة العملية الخاصة، الجنرال سيرغي سوروفيكين، من احتمال توجيه ضربة صاروخية قوية لسد كاخوفسكايا الكهرومائي، واصفا الوضع في العاصمة الإقليمية خيرسون بأنه خطير على السكان.

وتقوم سلطات خيرسون بنقل المدنيين إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر، وفقا للحاكم بالنيابة فلاديمير سالدو، حيث من المخطط نقل ما يصل إلى 70 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي.