تركيا: التعاون مع روسيا في مركز الغاز غير مرتبط بأزمة أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء مركز للغاز في تركيا، يهدف لتعاون طويل الأمد، وغير مرتبط بالوضع في أوكرانيا.

وقال كالين خلال مقابلة مع قناة "CNN Turk": "أعتقد أن اقتراح الرئيس الروسي ينطوي على منظور طويل الأجل ومن الخطأ ربطه بالوضع في أوكرانيا".

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية عن ثقته في أن تجارة الغاز بين موسكو والاتحاد الأوروبي ستعود لطبيعتها في المستقبل. وفقا لكالين سيكون من المربح لأوروبا أن تتلقى الغاز الروسي من خلال تركيا، وليس بتمديد طرق بديلة.

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين في أكتوبر إنشاء مركز للغاز في تركيا. من منظور الرئيس الروسي هذا المشروع سيعوض الكميات المفقودة من حصص خطوط "السيل الشمالي". كما أكد الرئيس، إن هذا المسار ممكن اقتصاديا، ومستوى الأمن فيه مرتفع.

وأشار الرئيس الروسي في وقت لاحق، خلال اجتماعه مع الزعيم التركي، إلى أن إنشاء المركز سيسمح بتنظيم الأسعار بهدوء على مستوى الاسواق وبدون أية إيحاءات سياسية. من جهته أشار الرئيس أردوغان، إلى أنه توصل مع نظيره الروسي لاتفاق بشأن هذه القضية، وسيكون بمقدور أوروبا شراء الغاز الروسي عبر تركيا.

المصدر: ريا نوفوستي.