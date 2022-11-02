مجلس الأمن الدولي يعارض مشروع قرار روسي بشأن الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا

عارض مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا.

وذكر مراسل "نوفوستي"، أن الوثيقة الروسية لم تحصل الوثيقة على الأصوات التسع المطلوبة من أصل 15.

هذا وصوتت روسيا والصين لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده. في حين امتنعت بقية الدول عن التصويت.

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هذا ودعت مسودة مشروع القرار الروسي إلى تقديم تقرير مع توصيات إلى مجلس الأمن بحلول 30 نوفمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب متن القرار، كان من الضروري إبلاغ الدول المشاركة في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسميّة بنتائج التحقيق في مؤتمر المراجعة من 28 نوفمبر حتى 16 ديسمبر في جنيف.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، قال الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا على أراضي أوكرانيا، وهي تعمل لصالح البنتاغون.

ووفقا له، فإن كل شيء يضمن استمرار البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، تمت إزالته من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: نوفوستي