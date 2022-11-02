سلطات بطرسبورغ: الهجمات السيبرانية تزداد على المواقع الإلكترونية الحكومية

أكدت السلطات المحلية في مدينة سان بطرسبورغ أنه سيتم تعزيز السيطرة على قطاع أمن المعلومات في المدينة، وذلك عبر إدخال مستوى أساسي من الجاهزية في المدينة.

كشف نائب حاكم مدينة سان بطرسبورغ ستانيسلاف كازارين، عن ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية على موارد الهيئات الحكومية في المدينة بشكل كبير منذ فبراير 2022.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول الروسي لوكالة أنباء "تاس"، اليوم الأربعاء: "زاد عدد الهجمات السيبرانية على المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية في سان بطرسبورغ بشكل كبير منذ فبراير 2022. السؤال هو درجة أهمية مثل هذه الهجمات الإلكترونية والتهديد الذي تشكله. إذا كنا نتحدث عن هجمات تشكل تهديدا كبيرا، فيمكننا التحدث عن 100-200 ألف هجوم إلكتروني حدث خلال هذه الفترة".

وأضاف في هذا الجانب: "لا تزال هذه أرقاما ضخمة. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه، في الواقع، في جميع أنحاء العالم، أصدر متخصصو تكنولوجيا المعلومات خطابا لمهاجمة أنظمة المعلومات الحكومية في روسيا الاتحادية، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة".

وأردف قائلا: "أي إجراءات تتعلق بانتهاك الأمن السيبراني تتم مقاضاتها في جميع البلدان. والآن، في الواقع، يعمل المبرمجون من جميع أنحاء العالم على نظرائهم في أنظمة معلومات دولتنا. لكننا واثقون من وجود قوة كافية لصد الهجمات الإلكترونية ضد بلدنا، ولا سيما في سان بطرسبورغ".

المصدر: تاس