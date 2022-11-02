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حادث سير مروع وسط موسكو.. شاحنة ثقيلة تحطم سيارة تاكسي (فيديو + صور)

أخبار روسيا

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شهد وسط العاصمة موسكو حادث سير مروع، اليوم الأربعاء، تمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة أجرة (تاكسي) كانت متوقفة وراء شاحنة، ما أدى إلى تحطم سيارة التاكسي بالكامل.

وثقت الحادث كاميرات المراقبة وعدسات المارة حيث تظهر في البداية سيارة تاكسي متوقفة وراء حافلة لنقل شخص كان بانتظارها.

حادث سير مروع وسط موسكو.. شاحنة ثقيلة تحطم سيارة تاكسي (فيديو + صور)  
Sputnik
حادث سير وسط موسكو

وبعد صعود الراكب مباشرة وغلقه باب السيارة ظهرت من الخلف شاحنة ثقلية تسير بسرعة جنونية واصطدمت بسيارة الأجرة من الخلف باتجاه الحافلة.

حادث سير مروع وسط موسكو.. شاحنة ثقيلة تحطم سيارة تاكسي (فيديو + صور)  
Sputnik
حادث سير وسط موسكو

وتظهر الصور والفيديو كيف أن سيارة التاكسي تحولت إلى جسم آخر محطم بين الشاحنة والحافلة.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الشاحنة الثقيلة من نوع "فولفو" ولها في سجلها المروري أكثر من 100 غرامة، وكان يقودها شاب يبلغ من العمر 27 عاما، فر بعد الحادث وجار البحث عنه الآن من قبل الشرطة.

المصدر: وكالات

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