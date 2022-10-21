روسيا تشدد العقوبات على شركات وأفراد أوكرانيين

أصدرت الحكومة الروسية قرارا يقضي بتشديد التدابير الاقتصادية التي فرضتها روسيا عام 2018، ضد عدد من الشركات ورجال الأعمال والسياسيين الأوكرانيين.

وحسب قرار الحكومة الروسية، تضم قائمة العقوبات أكثر من 900 مواطن أوكراني بينهم الرئيس السابق بترو بوروشينكو، ورجال أعمال كبار، وما يزيد عن 80 شركة.

ونصت العقوبات الروسية على تجميد الأموال والممتلكات العائدة لهم على أراضي روسيا الاتحادية، وحظر نقلهم رؤوس الأموال للخارج.

وتتضمن العقوبات الجديدة حرمان المشمولين بها من إبرام صفقات تجارية تصديرية، وتسري على أي جهة يتعاملون معها إن كانت روسية أم أجنبية.

المصدر : تاس