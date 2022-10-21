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بوتين يشارك في فعاليات منتدى فالداي للحوار في 27 أكتوبر

أخبار روسيا

بوتين يشارك في فعاليات منتدى فالداي للحوار في 27 أكتوبر
ria.ru
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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر أن يشارك الأسبوع المقبل، في اجتماع منتدى فالداي الدولي للحوار في 27 أكتوبر.

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ولفت بيسكوف إلى أن هذا الحدث سيكون من بين النشاطات الكبيرة الأسبوع المقبل، وسيتم الإبلاغ إضافة إلى ذلك عن نشاطات أخرى.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول جدول الرئيس الأسبوع المقبل: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكن فالداي سيكون بالفعل في اليوم السابع والعشرين. وسنبلغ عن الباقي".

المصدر: نوفوستي

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