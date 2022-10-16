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تفعيل نظام الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا

أخبار روسيا

تفعيل نظام الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا
لقطة من فيديو شاهد عيان محلي
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أفاد أليكسي ديبوف، رئيس منطقة فالويسكي بمقاطعة بيلغورود الروسية، بتفعيل نظام الدفاع الجوي في المنطقة، وبانقطاع الكهرباء عن قرية سولوتي.

وأضاف ديبوف في صفحته على موقع "فكونتاكتي"، أن المتخصصين يقومون الآن بأعمال الترميم.

وتتعرض منطقة بيلغورود باستمرار للقصف من أوكرانيا. وفي 12 أكتوبر، أطلقت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من الصواريخ على بيلغورود، لكن نظام الدفاع الجوي تمكن من اعتراضها جميعا. وتم العثور على شظايا في 15 شارعا، ولحقت أضرار بخمس سيارات.

وأدى القصف، أول أمس، إلى اندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية، ما أسفر عن ترك جزء من بيلغورود بدون كهرباء.

المصدر: نوفوستي

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